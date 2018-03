Täna toimub Rein Müllersoni uue raamatu esitlus

Rein Müllerson analüüsib raamatus pärast külma sõja ajajärku tekkinud uut rahvusvaheliste suhete süsteemi. See on viinud potentsiaalsete suurvõimude tekkeni, tekitanud globaalse rivaliteedi, rahvusvahelise terrorismi ja nõrgestanud järk-järgult ainsat alles jäänud hegemoonilist külma sõja järgset riiki, USA-d. Kommunismi kokkuvarisemisele järgnenud idealism on hajunud ja külma sõja aegne võistlus liberaalse kapitalismi ja kommunismi vahel on asendunudrivaliteediga, mille saab lahendada ainult rahvusvaheliste seadustega kehtestatud tasakaal. Professor Rein Müllerson visandab 21. sajandi uue geopoliitika ees seisvad väljakutsed.