Filmisaade: Leelo Tungal räägib filmist «Seltsimees laps»

See on nii emotsionaalne film, mis võtab kohe esimeste kaadritega südamest kinni ja lahti ei lase. Vahepeal pigistab õrnalt, nii et silmad lähevad varjaks. Leelo Tungal, kelle raamatute põhjal see film valmis, rääkis «Hendrik Alla liikuvatele piltidele» kohe pärast esimest vaatamist, mis tundeid see temas tekitas.Aga Olev Remsu arvustust lugege siit.