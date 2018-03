Indrek Laul kingib Tartu Jaani kirikule Estonia kontsertklaveri

«Esiteks on positiivne, et tänu uuele klaverile laienevad Jaani kiriku võimalused korraldada erinevate kavadega kontserte, ja Tartu linnas on nüüd veel üks suurepärase akustikaga kammermuusika esitamise paik. Veelgi märkimisväärsem on aga Eesti kultuuriruumis üsna harukordne metseenluseakt, millega kultuuriteadlikud äriringkonnad suunavad oma abi ja vahendid sinna, kus need tõepoolest oodatud ja vajalikud on,» räägib Eesti Kontserdi peaprodutsent Lauri Aav.