Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene lahkub ministeeriumist

Paavo Nõgene on olnud kultuuriministeeriumi kantsler alates 1. jaanuarist 2013. «Arusaadavalt on emotsionaalselt keeruline lahkuda kultuurivaldkonnast. Olen töötanud avaliku sektori teenistuses alates 1995. aastast, seega 23 aastat. See valdkond on õpetanud mind elama, töötama, hoolima, armastama. Olen tänulik iga hetke eest tuhandete kultuuri- ja spordiinimestega,» ütles Nõgene.