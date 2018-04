Tulekul suur kunstifestival

13. Balti triennal, pealkirjaga «Give Up the Ghost» on 2018. aasta suurim rahvusvaheline kunstifestival Baltimaades. 1979. aastal asutatud Balti triennaali ajaloos on see esimene kord, kui näitust korraldavad kõik kolm Balti riiki üheskoos. Triennaal avatakse 11. mail Vilniuse Kaasaegse Kunsti Keskuses, 29. juunil Tallinna Kunstihoones ja 21. septembril Kim? Kaasaegse Kunsti Keskuses Riias.