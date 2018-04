Vabal Laval esietendub maailmakuulus «Kevadine ärkamine».

«Kevadine ärkamine» sünnib rahvusvahelises koostöös ja esietendus 14. märtsil Prantsusmaal (Normandia Roueni Riiklikus Etenduskunstide Keskuses). Järgmised kaks esietendust on 10. aprillil Eestis Vaba Lava teatrikeskuses ja 25. aprillil Belgia Rahvusteatris.

Kuigi skandaalse näidendi esmalavastus toimus enam kui 100 aastat tagasi ja keelati tollal Saksamaal ära, leiab Armel Roussel, et teos on oma vanusest hoolimata tänaseni aktuaalne: ««Kevadine ärkamine» on aus ja ilustamata lugu nooruse painetest, armastuse ja iha tärkamisest, surmaihalusest, kartusest ebaõnnestuda, raskustest identiteediotsingul, keerulistest suhetest perekonnaga ja suhestumisest ühiskonnaga. Lavastus põhineb 19. sajandi vastuolulise näitekirjaniku Frank Wedekindi omas ajas skandaali põhjustanud ja senini aktuaalsel samanimelisel näidendil. Žanriliselt kirjeldaks ma seda kui romantilist punk-draamat.»

Tänaseks sadadel maailma lavadel mängitud ja nüüd ka 10. aprillil Vaba Lava kuraatoriprogrammis esietenduv «Kevadine ärkamine» on loodud koostöös välismaiste etenduskunstnikega Prantsusmaalt, Belgiast, Šveitsist ja Jaapanist. Kuid juba aasta pärast plaanib Roussel lavastada «Kevadine ärkamine 2.0» koostöös eesti näitlejatega, mis tuleb samuti välja Vabal Laval.

Armel Roussel on Prantsuse päritolu belgia teatrilavastaja, kes on tegev Belgia Rahvusteatris ja teatrikompaniis Utopia 3, samuti on ta teatripedagoog Belgia Riiklikus Etenduskunstide Kõrgkoolis (INSAS). Armel Roussel on regulaarselt viinud läbi töötubasid ja kursuseid Belgias, Prantsusmaal, Šveitsis, Senegalis, Rumeenias ja teistes maades. Alates 1996. aastast kuni käesoleva ajani on ta teinud kokku 24 lavastust Belgia, Prantsusmaa, Portugali, Hispaania, Šveitsi ja Kanada teatrites. Tema kõige esimeseks lavastuseks oli Bernard-Marie Koltèsi «Roberto Zucco». «Kevadist ärkamist» on ta lavastanud varem mitu korda ja selle juurde ikka ja jälle tagasi pöördunud.

«Kevadise ärkamise» etendused toimuvad Vaba Lava teatrikeskuses Telliskivi loomelinnakus 10.-13. aprillil algusega kell 19.00. Lavastus on prantsuse keeles koos eestikeelsete subtiitritega ja pole mõeldud alla 14-aastastele. Lavastus sünnib koostöös Normandia Roueni Riikliku Etenduskunstide Keskuse ja Belgia Rahvusteatriga.

Pärast 10. aprilli esietendust toimub IN I OUT pidu, kus astub üles lavastuses esinev tüdrukute r’n’b duo Juicy, mis on praeguse aja üks Belgia sensatsioonilisemaid bände.

Pärast 11. aprilli etendust toimub vestlus kunstnikega, mida juhivad Vaba Lava kuraatorid. Vestlus on tõlkega.

Armel Rousseli lavastus «Kevadine ärkamine» kuulub Vaba Lava 2017/2018 kuraatoriprogrammi, mille on koostanud hooaja kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt. 2017/18 ja 2018/19 hooaegadel on Vaba Lava huviorbiidis prantsuse kultuur ja frankofoonia.

Käesoleva kuraatoriprogrammi lavastused tegelevad teemadega nagu informatsiooni üleküllus (Big Data) ja tõejärgsus (Post-Truth). Kuraatoriprogrammi kuuluvad Alexandre Zeffi (Prantsusmaa) «BIG DATA», Andri Luubi «(Teisitimõtleja)», Rainer Sarneti «Öö lõpp», Jaak Kilmi ja Kiur Aarma «Enne meid oli veeuputus» koostöös NUKU teatriga EV100 teatriprogrammi «Sajandi lugu» raames, Armel Rousseli (Belgia/Prantsusmaa) «Kevadine ärkamine», etenduskunstide hackathon ja Salvatore Calcagno (Belgia/Itaalia) «Pandora 3.0 GEN Z – otsides ilu», Mart Kampuse, Liina Keevalliku ja Christina Batmani «Pilveooper ehk Dido probleem».

Lavastusprojektid on välja valinud Vaba Lava 2017/18 hooaja kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt. Konsultandiks on Vaba Lava teatrikeskuse juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv. EV 100 teatriprojekti lavastuse valisid välja kuraatorid koostöös Vaba Lava tegevjuhi Kristiina Reidolvi ja NUKU Teatri esindajate Mirko Rajase ja Joonas Tartuga.