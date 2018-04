Apollo Kino piletimüük ületas Eestis esmakordselt miljoni euro piiri

Stüff sõnas, et uued kinod ja praegune tugev filmivalik on aidanud tõsta kinokülastajate arvu Apollo Kinos enam kui 170 000 inimeseni märtsikuus, kui eelmise aasta parimal kuul käis Apollo Kinodes napilt üle 160 000 külastaja. «Eelmise aastaga võrreldes on kinopiletite müüki oluliselt panustamas nii mullu edukalt käivitunud Saaremaa Apollo kino kui aasta tagasi Tartu Lõunakeskuses avatud tipptasemel kinokeskus,» selgitas Stüff. «Oleme Apollo Kinoga viinud maailmatasemel kinoelamuse lähemale suuremale osale eestimaalastest ja see on aidanud kasvatada nii Apollo turuosa kui kinoturgu tervikuna.»