Nikolai Kormašovi erandlik ikoonikogu näitusel

Näitusel on väljas üle 150 ikooni alates 15. sajandist kuni 20. sajandini. Siin on nii kõrgel kunstilisel tasemel teostatud ikonostaasi ikoone kui ka rahvapärasemaid provintsiaalikoone. On nii traditsioonilisi pühapilte kui ka suur hulk unikaalseid ja haruldase ikonograafiaga ikoone. Moskva Rubljovi nim Vana-Vene Kunsti Muuseumi juhtivteaduri ja selle näituse konsultandi Natalia Komaško arvates on Nikolai Kormašovi kollektsioon teaduslikus mõttes üks sisukamaid erakogusid ning Kormašov üks kõige tõsisemaid kollektsionääre, kellega ta on kokku puutunud.