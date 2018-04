Helsingis esietendub eestlaste lavastus

Lavastuses «Kapriisid III» domineerib musta- ja valge maagia kokkupõrge. Valgus tardub skulptuuriks, teatrikardin mõraneb. Oluline on vaatenurkade paljusus. Teatri mitte-dramaatilised elemendid on toodud esile ning liigne elulähedus jäetud tahaplaanile.

Eelnevad Kapriiside väljundid on teostatud ning esitatud Eestis. Kolmas osa valmib koostöös Kiasma Teatriga, keskendub sealse konkreetse lavaruumi iseärasustele, milles 20. aasta jooksul erinevad aktsioonid toimunud on.

Henri Hütt on (etendus)kunstnik, kes väärtustab loomingulisi hübriidvorme, kuhu kuuluvad nii tehnoloogilise dominandiga etenduskunsti vormid, helietendused, lavastatud näituse kontseptsiooni arendamine ning koostööd erinevate valdkondade kunstnikega. On rühmituse MIMproject liige ning Baltikumi ja Skandinaavia kunstiülikoolide võrgustiku DAMA koordinaator.

Mihkel Ilus on visuaalkunstnik, kelle põhifookus on maali laiendatud väljal. See tähendab, et Ilus sageli töötab suuremõõtmelise installatsiooniga, milles maaliline lähenemine omab keskset rolli. Ilusa praktika oluline osa on ka kaasaegse näitusekultuuri ja etenduskunsti põimumine. Viimasel ajal tegeleb peamiselt objektse kunsti erinevuste uurimisega black box ja white cube tingimustes.