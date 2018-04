Vaata, mis tingimustele peab vastama Veneetsia biennaalil Eestit esindav töö

Krist Gruijthuijsen on Berliini maineka kunstikeskuse KW juhataja. KW on tuntud eksperimentaalse ja uuendusliku programmi poolest ning töötab tihedalt selliste kunstimaailma tipp-asutustega nagu MoMA PS1 New Yorgis, Veneetsia biennaal, documenta. KW on üks Berliini biennaali algatajatest ja läbiviijatest.