Kultuuriklubi Kelm ja teater Kelm lahkuvad Vene tänavalt paugutades

Sünnipäeva pidada ja Vene tänava ruumidega hüvasti jätta aitavad paljud Eesti mainekad artistid, DJd ja peosarjad nagu Haigla pidu, Öötöö, Küttebänd, Heidy Purga, Mihkel ja Karl Sirelpuu, Käärkäsi ja paljud teised.

2015. aasta aprillis Vaimu tänavalt Vene tänavale kolinud Kultuuriklubi Kelm ja eelmise aasta veebruaris oma tegevust alustanud Teater KELM olid 1. veebruaril sunnitud kahetsusega teatama, et 2018. aasta kevad jääb Vene tänava ruumides viimaseks. Nimelt on ilmnenud tegurid, mille tõttu klubi tegevus antud ruumides osutub peale 20. aprilli võimatuks. Selleks, et väärikalt hüvasti jätta, on Kelmis toimumas mitmeid suuremaid pidusid.

13.04 toimub Kelmi neljanda sünnipäeva tähistamine. Selleks puhuks on Kelmi aetud kokku tõeline raskekahurvägi. Kelmi mustas saalis hoolitsevad muusikavaliku eest peosarja ning raadiosaate Öötöö DJd: TSR, Kaspar Levo ja Jaan Jaago. Lisaks esineb selles saalis veel Eesti muusikamaastiku kõvematest tegijatest koosnev peomuusika supergrupp Küttebänd. Baarisaali võtavad üle Haigla Peo DJ-d: Ats Luik, Jan Tomson ja Kristopher Luigend, kes ka samanimelist raadiosaadet teevad ning ei vaja vist pikemat tutvustust ühelegi Eesti muusikasõbrale. Kelmi piljardiruumi võtavad üle Kelmist sirgunud DJd: The $$, Koldits, Peterson, Talmar ja peosarjast Guilty Pleasure tuntud Mr. Matkevicius.

19.04 toimub Teater KELMi hooaja lõpetamine. Kohale on kutsutud erinevad DJd, üles on seatud pihikamber, kus saab vannis Teater KELMi näitlejatele oma patud üles tunnistada. Lisaks toimuvad erinevad mängud nagu teatriviktoriin, «Epic Dance Battle» ja «Tähed muusikas». Lisaks on võimalik oksjoni korras endale soetada erinevaid rekvisiite kõigist Teater KELMi viiest lavastusest.

20.04 Vene, Vidi, Vici nime kandev pidu saab olema punktiks Kultuuriklubi Kelmi nelja-aastasele ajaloole. Sellise nime ja kontseptsiooniga tõenäoliselt enam kunagi ei jätkata ning seetõttu on sellel mõne jaoks maagilisel kuupäeval plaanis suurejooneline lõpupidu. Mustas saalis astuvad üles DJd Heidy Purga, 4-GOT-10, Käärkäsi, Uljana Ponomarjova, Kersten Kõrge ja vennad ning muusikatööstuse gigandid Mihkel ja Karl Sirelpuu. Baarisaalis saab olema rohkelt üllatusi ning piljardisaalis valib muusikat taaskord Kelmi enda raskekahurvägi.

Kultuuriklubi Kelm on 2014. aasta kevadel asutatud kultuuri- ja peoklubi, mis sai alguse Vaimu tänav 1 keldris asuvates ruumides ning kolis aasta hiljem Vene 33 asuvatesse eelnevalt restoran Egoistile kuulunud ruumidesse, kus on nüüdseks tegutsetud pea kolm aastat. Kelmi lavalt on käinud läbi lugematul hulgal Eesti ja välismaa tuntud ja tundmatuid artiste ning on peorahvale teada selliste tantsupidude poolest nagu: Labürint, Guilty Pleasure, GummyBeats ja ReivRannap