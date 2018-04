Selgus tänavuse LHV Au-tasu nimelise parima laureaat

LHV Au-tasu antakse heliloojale, kelle 2017. aastal maailmaesiettekandena kõlanud heliteos pälvib žürii üksmeelse tunnustuse kui kunstiliselt kõrgel tasemel ja rahvusvahelist kõlapinda vääriv teos. Autasuks on 5000 eurot ja klaasikunstnik Mare Saare taies. Sellel aastal esitati LHV uue heliloomingu Au-tasule rekordarv teoseid, millest žürii valis 10 nominenti ning arutelude käigus lõpliku laureaadi.

Helilooja ja žürii liikme Märt-Matis Lille sõnul oli konkursi tase väga kõrge ja lõppvooru pääsenud teostest väärinuks võitu mitmed. Tüüri teos aga Lille sõnul eristus ja ka üllatas. Žürii hinnangul oli «Solastalgia» näol tegemist žanripiire ületava teosega, mille algne, kontserdile ootuspärane virtuoossus kasvab üllatuslikult üle valusalt humanistlikuks tõdemuseks vastutustundetu inimtegevuse tagajärgede üle. Sellisena on «Solastalgia» ühtlasi ka omalaadne hoiatusteos, mis näitab, et katastroofid pole niivõrd pahatahtlikkuse, kuivõrd inimliku ükskõiksuse tagajärg. Tüüri teos on ümbritsevat tundlikult tajuva kunstniku vastus tänapäeva maailma aktuaalsetele probleemidele.