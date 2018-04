Muuseumiöö kutsub külastajaid ligi 200 paika üle Eesti

Tänasest on avalikud öö eriprogrammid: muuseumides toimub kümneid eriekskursioone, peoteemalisi töötubasid, kontserte, etendusi, mälumänge ja muud. Kokku võtab praeguse seisuga tänavu muuseumiööst osa ligi 200 muuseumi, lisaks muuseumidele teevad oma uksed viieks tunniks tasuta lahti mitmed näitusepaigad, arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi looduskeskused – üht või teistpidi kultuuri, teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevad paigad ja organisatsioonid. Eelmisel aastal tehti muuseumiööl üle terve Eesti rohkem kui 111 000 muuseumikülastust, mis tähistas ka Muuseumiöö rekordit.

Muuseumiöö korraldusmeeskonna liikme Hanna-Liis Kondi sõnul on muuseumiöö peo-teema kantud sellest, et Eesti riik tähistab sel aastal oma 100. aastapäeva, ent muuseumid lähenevad sellele küsimusele muidugi igaüks oma vaatenurgast ja räägivad sellest, mida tähendab pidu ja pidutsemine just nende valdkonnast vaadatuna.

EKKMi katus muuseumiööl FOTO: Henno Luts

«Kuidas on Eestis läbi aja peetud sünnipäevi, lõikus-, sarika- ja pulmapidusid?» Küsis Kond. «Milliseid olukordi me veel peokorraldamise vääriliseks peame? Millised on meie peorituaalid ja kuidas on pidutsemine ajas muutunud? Kas loomad peavad ka pidu? Millised meie suurimad spordipeod, millised erinevate usundite pidulikud rituaalid? Kuidas peost puhatakse ja kuidas pidu lõpeb? Üle terve Eesti ootavad muuseumiöö külalisi erilised ekskursioonid, kontserdid, töötoad ja võimalus enda jaoks lõputult uut avastada. Muuseumiöö korraldajad ütlevad igal aastal, et muuseumiöö ongi otsekui üks suur suur muuseumipidu: sel aastal räägimegi siis peoga seotud teemad põhjalikult lahti.»

Muuseumiöö programmiga on sel korral taas liitunud uusi põnevaid paiku, ent programmis on ka igaaastased suurlemmikud nagu Eesti Bussiajaloo Selts, kes korraldab oma ajalooliste bussidega tasuta ringsõite Tallinna Bussijaamast. Eesti Ajaloomuuseum Tallinnas Maarjamäe lossis ootab külastajaid oma uue näitusega «Minu vaba riik», mis viib inimesed retkele läbi saja aasta, Eesti Vabariigi sünnist tänapäevani; sealsamas on avatud ka Filmimuuseum ning Tallihoonest leiab Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi näituse «Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu».

Lennusadam muuseumiööl FOTO: Henno Luts

Eesti Vabaõhumuuseumisse sõidavad üle Eesti kokku laulukoorid: seal on oodata suuremat laulupidu, tegijad lubavad, et lauldakse aida ees ja rehemaja sees, sauna taga ja kõrtsi all. Uute tulijatena on programmis teiste seas Tallinna Rüütliordude Muuseum, mis tutvustab rüütliordude ajalugu, esitledes nende kauneid aumärke ja Balti Astronoomia Klubi, mis korraldab Kadrioru pargis omapärase ekskursiooni astronoomia ja astrofoto maailma, tutvustades teleskoobi konstruktsiooni ning pilvitu taeva puhul tehakse päikese ja kuu vaatlusi.

Tartus ootab külastajaid Eesti Rahva Muuseum oma kõikide näituste ja välialaga: peol on mustkunstnikke, muusikat ja koguni tuleetendus. Hiidlased teevad muuseumiöö puhul taas lahti eriti uhke rea muuseume, kirikuid, tuletorni ning teisi paiku, nii et on eriti hea võimalus viie tunniga tervele Hiiumaale ring peale teha.

Eesti Loodusmuuseum muuseumiööl FOTO: Henno Luts

Mitmel pool on muuseumiöö võimalus rännata tagasi mõne konkreetse aja peoõhtusse: Tallinnas Kadriorus, kirjanik A. H. Tammsaare muuseumis leiab muuseumiööl aset suur sünnipäevapidu, mis viib külalised tagasi aastasse 1938, mil Tammsaare pidas oma 60. juubelit ning teda õnnitlema tulid teised kirjanikud. Kuidas 1938. aastal Tallinnas suurt kultuuritegelaste sünnipäevapidu peeti – just seda saavad teada Tammsaare muuseumi külalised.

Korraldajad panevad muuseumiöö huvilistele südamele, et tehes plaane väiksemate muuseumite külastamiseks heidaksid huvilised pilgu peale öö programmile, sest pisemates muuseumites on muuseumiööks või eriekskursioonideks vaja end sageli ette kirja panna.

Programmis osalevad muuseumid ja teised organisatsioonid avavad muuseumiööl oma uksed kell 18-23 ning sel ajal on sissepääs tasuta. Kõige parema ülevaate sellest, mis igas programmis osalevas muuseumis täpselt toimub, leiab aadressilt https://www.muuseumioo.ee.