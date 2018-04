100 Eesti inimese lugu näitusel ja raamatus

Fotograaf Kaupo Kikkase sõnul on olnud lähikohtumised võõraste inimestega midagi väga erilist, mis on tihti kujunenud isiklikumaks, kui kohtumised vanade tuttavatega. «Tahaks ennekõike loota, et see protsess on mind inimesena kuidagi paremaks muutnud. Ma tunnen, et «Saja lugu» on võtnud fookusesse teemad, mis on inimeste vahel ühised ja tänu sellele kõik need erinevused, mida me iga päevaselt kogeme tunduvad vähem olulisemad,» ütles Kaupo Kikkas.