Tartus räägitakse homme hüljatud raamatutest

Eesti kirjandusel läheb üle aegade hästi, tõdes kultuuriminister Indrek Saar Londoni raamatumessil. Ja raamatuid ilmub Eestis rohkem kui kunagi varem, Kirjastuste Liidu andmetel ilmub alates 2004. aastast Eestis igal aastal ligikaudu 4000 erinevat nimetust. Aga asjal on ka teine pool, hinnatud raamatute kõrval on hulgaliselt kurvema saatusega raamatuid.

«Üks asi, millest eriti ei räägita, on see, kui kiiresti raamatud prügiks muutuvad. Nukrad on need kastitäied hüljatuid rahvaraamatukogude ukse taga. Riiulipind on väike, raamatuid tuleb juurde. Vanad tuleb välja visata, aga need vanad pole tihti kümmet aastatki vanad,» muretseb Tõnu Õnnepalu Postimehe Arteri intervjuus (31.12.2016).