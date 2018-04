Vanemuine toob lavale Disney muusikali

Muusikali «Kaunitar ja koletis» aluseks on Disney Pictures’i 1991 linastunud muusikaline mängufilm, mis omakorda on loodud Jeanne-Marie Leprince de Beaumont’i klassikalise prantsuse muinasjutu ainetel.

«Kaunitar ja koletis» on lugu külmaverelisest printsist, kes on võlukunsti abil muudetud inetuks olendiks karistuseks liigse isekuse eest. Selleks, et oma inimesekuju tagasi saada, peab koletis äratama armastuse ilusas noores naises ja seda enne, kui on liiga hilja…