«Libahunt» on Ungaris

Viiendat korda toimuva Ungari rahvusvahelise teatrifestivali MITEM programmis on seekord esindatud ka Eesti teater. Festival toimub Budapestis, Ungari Rahvusteatris 16. - 28.aprillini.

Tänavu on viiendat korda toimuva Ungari teatrifestivali MITEM programmis Eesti esmakordselt esindatud ning seda lausa kahe teatri poolt. Kolmapäeval, 26.aprillil saab näha teatri R.A.A.A.M. lavastust «Libahunt». Etendus toimub Ungari rahvusteatri suurel laval, kuhu mahub üle 600 vaataja.

Teatrile R.A.A.A.M. on MITEM juba üheksas festival, kuhu jakuut Sergei Potapovi lavastus «Libahunt» on kutsutud. Varem on osaletud teiste seas Tšiili «Santiago MIL», Serbia «SLAVIJA», Peterburi «Balti maja»,Novosibirski «Trans-Siberian Express» ja Kaasani «Naurus» festivaliprogrammides.