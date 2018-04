Vaba Lava avatakse Narvas 1. detsembril

Vaba Lava rajab Narva, endisesse Baltijetsi tehasekompleksi aadressil Linda 2, multifunktsionaalse teatrikeskuse. Sarikapärja tõi hoone katuselt alla Vaba Lava juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv, kelle sõnul on ehitus kulgenud plaanikohasel.

«Sarikapidu on kogu ehitusprotsessis märgilise tähendusega, kuna hoone on saavutanud oma arhitektuurse mahu ja lõppkõrguse ning võivad alata sisetööd. Oleme tänulikud nii ehitajale kui alltöövõtjatele juba tehtud töö eest Narva teatrikeskuse ehitamisel. Oleme kindlad, et üheskoos õnnestub meil avada 2018. aasta 1. detsembril uus teatrikeskus Narvas ning seeläbi rikastada Narva kultuurielu!» rääkis Reidlov.

Sarikapeo eesmärgiks oli tänada ja kostitada ehitajaid, et vastavalt rahvapärimusele tagada hoonele hea õnn. Samuti tutvustas Kristiina Reidolv Vaba Lava Narva teatrikeskuse arendust ja tulevikuplaane. Arhitekt Indrek Tiigi tegi huvilistele ehitusobjektil ekskursiooni.

Vaba Lava Narva teatrikeskusesse on planeeritud ligi 220-istekohaga black-box tüüpi teatrisaal koos abi- ja kontoriruumidega, Eesti Rahvusringhäälingu tele- ja raadiostuudio, kohaliku lasteteatri Ilmarine saal ning kohviku- ja galeriiala. Vaba Lava Narva teatrikeskuse projekteerija on arhitektuurifirma Allianss Arhitektid ning ehitaja AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg.

Vaba Lava teatrikeskuse avamine Narva linnas toimub Eesti Vabariigi 100 tähistamise raames 1. detsembril 2018. aastal, kui terve nädala jooksul tutvustatakse paletti erinevatest kultuurisündmustest, mis hakkavad Narva teatrikeskuses ka edaspidi aset leidma - esietendus, välisteatrite külalisetendused, kontserdid, seminarid jne.

Vaba Lava Narva teatrikeskuse loomise eesmärk on elavdada Narva kultuurielu pakkudes võimalusi kohalikele truppidele ning teistele eesti ja välisteatritele külalisetenduste andmiseks ning muude kultuuriürituste korraldamiseks (kontserdid, kino, näitused, konverentsid, seminarid, meistriklassid, festivalid jne) ja luua kohalikele elanikele töökohti.

Narva teatrikeskusega on Vaba Laval plaanis arendada rahvusvahelist ja piiriülest koostööd, samuti kutsuda ellu rahvusvaheline etenduskunstide festival.

Narva Vaba Lava teatrikeskuse loomine on heaks näiteks avaliku ja erasektori koostööst kultuurivaldkonnas. Vaba Lava Narva koostööpartneriteks on EV Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, kinnistu omanik Linda Kaks OÜ, toetajad erasektorist ja rahvusvahelised fondid.