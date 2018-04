«Õnne 13» stsenaristilt ilmus luulekogu

ärkan enne sind

panen supi keema ja lilled kuivama

keeran köögis üles kella

mille valisime koos

millelt on värskelt tolm võetud

millel tiksuvad meie ühised päevad

täis usaldust nagu vihma

seda on kõike raske uskuda

sa oled muutnud mu nii

hoolitsevaks ja vanaaegseks

mind huvitab kogu aeg

kas sul on kõht täis

kas su riided on pestud

kas kapis on mune ja piima

mind huvitab kaugel juba oled

mis sa hommikul jalga panid

kas tulika tänav on jälle umbes

kuidas su päev läks

kas ma saan midagi veel teha

et oleks hea turvaline

soe ja valge

et sa teaksid et ma olen olemas

armunud naine on üks ja seesama

täna ja sada aastat tagasi

kui ma hoolin siis hoolitsen

käitun ja olen täpselt nagu mu vanaema

ja emad enne teda

kõigil pikad mehed pikad elud

ilma poeesia ja peenutsemiseta

täis tööd ja ühemõttelisi õhtuid

õhtuid nagu rehetalud

ükskõiksetes hajakülades

uksed lukus arvuti kinni

väljast pimedad ja maailmast eraldatud

aga sees soojad soojad soojad