Alustab uus veebiraadio

Muusikaprogrammi kõrval on saatekavas olulisel kohal ka jutu- ja vestlussaated. Näiteks UTC+2, mis räägib antropoloogiast, aeglusest ja haridusest, raamatupood Puänti ja kirjastus Lugemiku kureeritud (uus) raamat ning Liisa Tageli ja Keiu Virro päevakaja peegeldav «Vastuvõtt».

Formaadina on online-raadio, mille sisu loovad kohaliku kultuurivälja olulisemad mõtlejad ning erinevate subkultuuride esindajad, trend nii Euroopas kui Ameerikas, kuid Põhja-Euroopas on IDA ainulaadne. Uue online-raadio eesmärk on olla platvorm nii praegustele kui tulevastele tegijatele kohalikul kultuuriväljal ja pakkuda võimalust oma loomingu ja teadmiste tutvustamist laiemale publikule.