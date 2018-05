LGBTI filmifestival jõuab Kuressaarde

«Õnnistatud maa» (God's Own Country) on 2017 valminud Suurbritannia film, mille režissöör on Francis Lee ja peaosades astuvad üles Josh O'Connor, Alec Secareanu, Ian Hart, Gemma Jones. Kui Yorkshire'i talupere - koduhoidja vanaema, invaliidist isa ja tülpinud poeg - ärkavad järjekordsesse rohekashalli hommikusse, ei taipa nad veel, et sel päeval on süttinud lootuskiir, mis valgustab paremat tulevikku.