Homme esitletakse raamatut Eestis läbi aastatuhandete käibel olnud rahast

Esimest korda on ühtede kaante vahel põhjalik ülevaade Eestis läbi aegade kasutusel olnud müntidest – raamatus on üle 400 illustratsiooni. Teos toob esmakordselt lugejani Eesti mündiajaloo kogu selle kirevuses, alates Rooma keisrite nimel löödud rahadest kuni Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks emiteeritud meene- ja mälestusmüntideni. Sinna vahele mahuvad viikingiaegsed aarded, keskaegne rahalöömine Vana-Liivimaa keskustes, Rootsi ja Poola võimu all toimunud kohalik müntimine, rahaolud tsaariajal ja sõjaeelses Eesti Vabariigis, okupatsiooniaastate võõrad väärtmärgid ning taasiseseisvunud Eesti kroonid.