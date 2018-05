Muuseumiöö tähistab laupäeval 10. juubelit

Muuseumiöö programmijuht Jelena Tšekulajeva: «Viimaste aastate külastajanumbrid on näidanud, et Eesti inimestele meeldib käia muuseumis, seal käiakse tervete perede ja sõpruskondadega ning asi pole vaid tasuta sissepääsus – muuseumikülastus aitab uusi asju avastada või olemasolevatele teadmistele uue nurga alt vaadata ning paljud eelistavad seda teistele, konkureerivatele vaba aja veetmise võimalustele, mis on muuseumide näituste ja eriprogrammide koostajatele ka suureks tunnustuseks.»

Muuseumiöö tänavune peo-teema on kantud Eesti riigi 100. aastapäeva tähistamisest. Muuseumid lähenevad teemale igaüks oma vaatenurgast ja räägivad sellest, mida tähendab pidu ja pidutsemine just nende muuseumi valdkonnas. Kuidas on Eestis läbi aja peetud sünnipäevi, lõikus-, sarika- ja pulmapidusid? Milliseid olukordi me veel peokorraldamise vääriliseks peame? Millised on meie peorituaalid ja kuidas on pidutsemine ajas muutunud? Kas loomad peavad ka pidu? Millised meie suurimad spordipeod, millised erinevate usundite pidulikud rituaalid ning mida üldse pidulikuks peame? Kuidas peost puhatakse ja kuidas pidu lõpeb?

Sel aasta toimub muuseumides kümneid eriekskursioone, peoteemalisi töötubasid, kontserte, etendusi, mälumänge ja muud. Kokku võtab praeguse seisuga tänavu muuseumiööst osa üle 200 muuseumi, lisaks muuseumidele teevad oma uksed viieks tunniks tasuta lahti mitmed näitusepaigad, arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi looduskeskused – üht või teistpidi kultuuri, teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevad paigad ja organisatsioonid. Korraldajad panevad muuseumiöö huvilistele südamele, et tehes plaane väiksemate muuseumite külastamiseks heidaksid huvilised pilgu peale öö programmile, sest pisemates muuseumites on muuseumiööks või eriekskursioonideks vaja end sageli ette kirja panna ning praeguseks on mõnedes paikades juba ka kõik kohad täitunud.

Programmis osalevad muuseumid ja teised organisatsioonid avavad muuseumiööl oma uksed kell 18–23 ning sel ajal on sissepääs tasuta. Kõige parema ülevaate sellest, mis igas programmis osalevas muuseumis täpselt toimub, leiab aadressilt https://www.muuseumioo.ee.