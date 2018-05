Tallinna Arhitektuuribiennaal TAB 2019 uurib ilu valemit

Kuraatori assistendi rollis on Eesti arhitekt Johanna Jõekalda, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala. Lisaks on kaasatud kuraatorimeeskonda veel kaks arhitekti, Barnaby Gunning (London) ja Artur Staškevitš (Tallinn).

Dr Yael Reisneri töö Plaça de la Merce'il. FOTO: Marcella Grass

Järjekorras viies Tallinna Arhitektuuribiennaal toimub 2019. aasta septembris.

TAB 2019 peakuraator Yael Reisneri teemavalik väljendab olulist kultuurilist muutust – ilu käsitlemist on arhitektuuris viimased 80 aastat pigem välditud. Tallinna Arhitektuuribiennaali raames keskendutakse ilu teemale eluruumi näitel, pakkumaks alternatiive inimesest üha võõrandunumatele ja ökoloogiliselt sobimatutele ruumilahendustele.

Biennaalil käsitletakse ilu läbi neurobioloogia valdkonna, mille uurimistulemused tõestavad, et igas subjektiivses elamuses on objektiivsust. Ilu ja teiste naudingute kogemise võimeta meie tsivilisatsiooni sellisel kujul ei eksisteeriks, see on osa meie neurobioloogilisest struktuurist ja teeb meid mitte ainult õnnelikumaks, vaid ka tervislikumaks.

Kuraatorivõistluse žüriiliige Villem Tomiste leidis, et ilu temaatika uurimine arhitektuuribiennaali raames on provotseeriv ning kuraatorid vaatlevad ilu just õigel ajahetkel. Kuraatorid on andnud homsesse vaatava käsitluse teemale ajal, kui arengud neurobioloogia ja füüsika vallas on andmas meile üha uusi teadmisi ilu kogemisest.

Johanna Jõekalda FOTO: Tallinna Arhitektuuribiennaal

Kuraatorivõistluse žüriisse kuulusid arhitekt Margit Mutso, arhitekt Joel Kopli, arhitektuurikriitik Ingrid Ruudi, arhitekt Tomomi Hayashi, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Indrek Rünkla, Eesti Arhitektide Liidu aseesimees Aet Ader, EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Martin Melioranski, TABi idee autor ja TAB 2011 kuraator Villem Tomiste ning Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg.