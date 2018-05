Eesti arhitektuur ja disain jõuavad Veneetsiasse

EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa rõõmustab, et Eesti osaleb maailma olulisemal arhitektuurisündmusel nüüd 100-aastase riigina iseenesestmõistetavalt ja kõrgel rahvusvahelisel tasemel. «Oleme näinud EV100 rahvusvahelise programmi raames, et Eesti arhitektide töö ning meie disainerite looming on tekitanud huvi nii Brüsselis, Stockholmis kui ka Londonis. Olen kindel, et edu jätkub ka Veneetsias,» sõnas Rohumaa.