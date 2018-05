Rahvusvahelise näidendivõistluse preemia tuli Eestisse

Eestis, Lätis ja Leedus peetud rahvusvahelise näidendivõistluse TALKING ABOUT BORDERS (KÕNELDES PIIRIDEST) žürii valis kahekümne viie teksti hulgast välja kolm võitjat. Rahvusvaheline žürii oli viieliikmeline: Andreas Frane, Heilbronni Teatri kirjandusala juhataja ja asedirektor, Lauris Gundars, näitekirjanik, stsenarist, lavastaja, raadio saatejuht ning draama ja kommunikatsiooni õppejõud Riiast, Lätist, Ott Karulin, teatrikriitik ja iganädalase kultuurilehe Sirp peatoimetaja Tallinnast, Eestist, Marius Ivaškevičius, üks noorema põlvkonna mainekamaid kaasaegseid Leedu näitekirjanikke, Klaus Kusenberg, Nürnbergi Riigiteatri lavastaja ja mänedžer. Žürii tööd juhtis projekti TALKING ABOUT BORDERS eestvedaja, lavastaja ja dramaturg Dr. Christian Papke.

Esimese koha, millega kaasneb esmalavastus Regensburgi Teatris ja auhinnaraha 3500 eurot, saavutas Eesti autor Karl Koppelmaa. Tema võidunäidend «Roheline nagu laulaks» on kaasahaarav nägemus tulevikust, utoopiline kirjeldus sündmustest, mis viisid välja Kolmanda maailmasõjani aastal 2031. Näidend räägib ka sellest, kuidas Eesti pärast lahingut uuesti üles ehitati. Siduvaks lüliks viie tegelase meenutustes on Sebastian, kes kordagi lavale ei ilmu, aga kellega on oma teekonnal kokku puutunud kõik ülejäänud tegelased (professor, afgaan, venelane, abielunaine ja Klaus). Vormilises mõttes on näidend peaaegu esseistlik. Tekst avaldas žüriile muljet oma pingestatuse ja originaalsusega ning võimega anda sidusalt edasi keerukaid mõttekonstruktsioone, liikudes olevikust tulevikku.