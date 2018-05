Tallinna Keskraamatukogu avas võõrkeelseid e-ajakirju sisaldava e-raamatukogu

RBdigitali e-raamatukogust leiab lugeja 40 võõrkeelset e-ajakirja, millest enamikku pole varem meie raamatukogudesse paberkandjal tellitud. RBdigitali e-raamatukogus on e-ajakirju inglise, vene ja hiina keeles. Valikus on näiteks e-ajakirjad BBC Top Gear Magazine, Do It Yourself, Rhythm, Popular Science, Cook's Illustrated, Добрые советы ja АвтоМир. Samuti on valikus e-ajakirju noortele lugejatele, näiteks Mania ja It Girl. E-ajakirjade lugemisel saab kasutada järjehoidjat, muuta teksti suurust ning teha väljatrükke. Huvipakkuva e-ajakirja leidmiseks saab kasutada pealkirjaotsingut või keele ja žanri filtreid.