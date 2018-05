Eesti Kultuuri Koda valis uue eestseisuse

MTÜ Eesti Kultuuri Koda loodi 2011. aastal eesmärgiga ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine. Koda on loomingulisi praktikaid ühendav või ületav avaliku arutelu platvorm ning korraldab igal aasta konverentsi, mis on Eesti kultuurikeskkonna ja loomingulise õhkkonna väärtustamisel olulise tähtsusega.