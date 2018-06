Vaba Lava teatrikeskust külastas rekordarv inimesi

Vaba Lava juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv: «Ülimalt hea meel on tõdeda, et Vaba Lava Tallinna teatrikeskus Telliskivi loomelinnakus on saanud populaarseks tõmbekeskuseks nii külastajatele kui ka kultuurikorraldajatele – möödunud hooaja rekordiline külastajate arv on tõesti tähelepanuväärne. Loodame, et 1. detsembril 2018 avatav Vaba Lava Narva teatrikeskus avab uued perspektiivid nii eesti kultuurikorraldajatele kui Ida-Virumaa publikule. Oleme tänulikud külastajatele, korraldajatele ja koostööpartneritele ning ootame Teid tagasi nii Tallinna teatrimajja kui peagi avatavasse uude teatrikeskusse Narvas!»