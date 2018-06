Ugala teatri publikuarv kasvas

Värskelt renoveeritud teatrimaja pälvis tähelepanu ka sel hooajal. Muinsuskaitseamet tunnustas Ugalat aastapreemiaga ning ühtlasi kuulutati Ugala Lõuna-Eesti parimaks turismiobjektiks 2017. Selle tunnistuseks, et Ugala uuenenud teatrimaja on tõeliseks tõmbekeskuseks ka aasta aega pärast avamist, on ka tõsiasi, et Viljandis toimunud etendusi külastas sel hooajal 61 000 teatrisõpra.