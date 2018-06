Viinistul esietendub suvelavastus

Lavastuse olulisimaks liiniks on meresõitja Lemuel Gulliveri seiklusrikas eneseavastamise lugu. Ta on mees, kellele tundub, et tema elu on kasutult elatud, kui ta ei saada korda midagi «suurt». Pärast mitmeaastast merel olekut naaseb haige ja meeltesegaduses Gulliver koju abikaasa ja laste juurde, kes mõistavad, et isa on läbi elanud midagi erilist. Pere abiga meenuvad Gulliverile detailid tema teekonnast. Meenutusest saab mäng ja publiku ees rullub lahti Gulliveri ootamatusi täis jaht oma unistuste täitmise nimel.

«Olla kuulus, omada monu­­­­­­men­­­ti – seda tänapäevalgi tajutavat survet tunneb ka Gulliver,» sõnastab lavastaja peategelase soove ja unistusi. «Olla nagu Gulliver – see tähendab hüpata, pea ees, tundmatusse ja saada teada midagi maailma kohta ja võib-olla midagi ka iseenda kohta,» ütleb Tõnisson. «Teatril on võime inimest mõjutada emotsionaalsel ja intellektuaalsel tasandil, anda lootust ja lohutust. Arvan, et «Gulliveri reisides» on palju äratundmist ja avastamist väärivat nii lapsele, noorele vaatajale kui ka täiskasvanule,» täiendab lavastaja.

Lavastuses satub Gulliver, keda kehastab Anti Kobin, sõjakate liliputtide keisririiki ning keevaliste hiiglaste kuningakotta. Viinistu katlamajas saavad need fantastilised tegelased kuju erinevas mõõdus nukkude ja maskide abil. «Nukke on meil palju – alustades kahesajast haprast liliputlasest ja lõpetades 7-meetrise Gulliveriga, lisaks kamp rasvunud hiiglasi ja mõned hiidherilased,» kirjeldab lavastuse kunstnik Marion Undusk Viinistu katlamaja lavale loodut. Katlamaja lava on kunstniku jaoks põnev väljakutse. «See on esmapilgul hiigelsuur ja mitte just kõige hubasem, aga tohutu potentsiaaliga. Püüdsime Taaviga selle iseloomulikku ajast näritud välimust maksimaalselt ära kasutada,» kommenteerib Undusk.

Lavastuses mängivad veel NUKU teatri näitlejad Lee Trei, Laura Nõlvak, Tiina Tõnis, Andres Roosileht ja Karl Sakrits ning TÜ VKA teatrikunsti 12. lennu üliõpilased Loviise Kapper, Elena Koit, Grete Konksi, Silva Pijon, Kristjan Poom ja Hans Kristian Õis.