Eesti kultuur hellitab Rudolstadti festivalil 100 000 külastaja hinge

«Rudolstadti maailmamuusikafestival on Saksamaal selles vallas üks mainekamaid, vast kõige mainekam. Eesti osalemine 100 000 külastajaga Rudolstadti festivalil peakülalisena on märkimisväärne ja oluline, väga palju inimesi saab meie kultuurist osa. Festivalile tullakse igast Saksamaa nurgast, ülikonnad ja kontoriseelikud jäetakse koju, selga pannakse linasest riidest folgiürbid ning nauditakse muusikat ja head seltskonda,» ütles Eesti kultuuriatašee Merit Kopli festivali olulisuse ja õhustiku kohta.

Saksa maailma- ja folkmuusika Woodstockiks kutsutava festivali fookuses olemine tähendab, et festivalikülastajad saavad osa erakordselt paljudest headest eesti folkmuusika tegijatest. Üksikuid eesti artiste on Rudolstadti festivalil käinud ka varem. Nii Kopli kui ka festivali pressipealik Miriam Rossius kinnitavad, et Eesti fookusriigiks valimise taga on siinse muusikaelu kvaliteet.