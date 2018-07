Viru Folk tähistab vahvasti Eesti sünnipäeva

«Kapteniküla suurim festival on juubeliaastal maadeavastustelt tagasi kodumaale jõudnud ning pühendab kolm päeva muusikat ja melu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale,» sõnas Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. «Eriti tore on see, et EV100 tähistamise keskmes olevaid lapsi ja noori ootab Käsmus varasemast mahukam lasteprogramm.»