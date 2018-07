Vaata, mida põnevat pakuvad Tallinna merepäevad

Laupäevaõhtune tippkontsert Lennusadamas viib publiku üheskoos legendaarsete Johansonidega, Anna-Liisa Supi jt staaridega ümbermaailmareisile. Kontserdil esineb ka kaheksa trummari show Don Ulvik, kes lisaks tavapärastele löökriistadele kasutavad esmakordselt täiesti erilist, mereatribuutikast ehitatud trummikomplekti. Kontsertteos «Reis ümber maailma» on muusikaline reis, mis läbib kõiki kontinente ning erilist tähelepanu saavad need riigid, mis moel või teisel on Eesti jaoks eriti olulised.