Täna algavad läbi aegade suurimad Saaremaa Ooperipäevad

Eesti Kontserdi juhatuse liige Jüri Leiten on uhke oma meeskonna ja koostööpartnerite üle, kes on suutnud ehitada 2 nädalaga suure ooperiteatri, mis vastab absoluutselt rahvusvahelistele ooperiteatrite nõudmistele. «Publiku tsooni on püstitatud kauneimad paviljonid, et meie arvukas publik saaks nautida ooperimaagiat ja imelist Kuressaare lossi ajaloolist atmosfääri. Me oleme valmis maailma ooperisündmuseks kuumas Saaremaa suves,» kinnitab Leiten.

Ka Shanghai ooperiteatri 225 liikmeline trupp on pärast 50 tundi väldanud lennu- ja merereisi kaks päeva Saaremaal aklimatiseerunud, saaliproove teinud ning etendusteks igati valmis, sõnas teatri muusikajuht ja dirigent Xu Zhong. Hiina rahvusvaheliselt maineka teatri esituses jõuab Saaremaa lavalaudadele nii klassikat kui ka uudisteoseid. Nautida saab Georges Bize't ooperit «Carmen», kus teeb kaasa ka Saaremaa lastekoor, suurejoonelist tantsugalat «Mere unelm» ning Wen Deqingi moodsat ooperit «Riskantne mäng», mida on lisaks esietendusele Amadeuse festivalil Genfis mängitud ka Savonlinna ooperipäevadel ning Londonis. Shanghai ooperiteater on kujunenud juhtivaks institutsiooniks esituskunstides nii Shanghais kui ka kogu Hiinas. Alates asutamisest on ooperiteater pälvinud 67 preemiat nii kodus kui välismaal 47 eri produktsiooni eest.

Teise külalisena astub sel pühapäeval noore ooperipubliku ette teater Vanemuine, kel kavas Tauno Aintsi lasteooper «Guugelmuugelpunktkomm». Ooperi lavastajaks on mullu Saaremaa ooperipäevadel etendunud Rein Rannapi ooperi «Nurjatu saar» peaosaline Marko Matvere.

Järgmisel nädalal on ooperipäevade külaliseks Ungari Riigiooper, kes maandub Kuressaarde Nordica erilendudega otse Budapestist. Ungarlaste kavas on Mozarti «Figaro pulm», Verdi «La Traviata» ning Johann Straussi «Mustlasparun». Ooperipäevad lõpetab järgmisel laupäeval traditsiooniline Alexela Ooperigala Ungari Riigiooperi poolt, kus osalisteks ka Shanghai ooperiteatri solistid. Ungarlaste ja Hiina solistide esituses on muuhulgas kavas numbrid Evald Aava «Vikerlastest», Eesti esimesest ooperist, mille esietendusest möödub tänavu septembris 90 aastat.

Täna avatakse ooperipäevad kell 12 Kuressaare lossi ooperimajas, kus Eesti Kontsert kirjutab alla lepingu 2019. aasta ooperipäevade külalisteatri, «Moskva Helikon Opera» juhi Dmitri Bertmaniga. Esmakordselt on ooperipäevade kavas Saaremaal külalisteatri esietendus.

Tähistamaks Georg Otsa 100. sünniaastapäeva, sõlmiti 2017. aasta lõpul kokkulepe Moskva Helikon Operaga uue muusikalavastuse «Mister Georg Ots» loomiseks, millele pärast esietendust Saaremaal ning etendusi Helikon Operas, Moskvas on planeeritud kolm pikemat ringreisi, mis hõlmaksid Venemaad, Balti riike, Valgevenet, Ukrainat ning Soomet.