Vau! Tulekul on Eesti esimene üldluulepidu

Üldluulepeo idee autor ja lavastaja Üllar Saaremäe sõnul on Eesti luulepärand meeletult lai ja hea. «Esitamisele tulevad nelja ajaperioodi luulepärlid. Alustame esimestest eesti keeles kirjutatud luuletekstidest ja lõpetame tänapäevase loominguga. Kindlasti ei saa me ka Kristjan Jaagu ja Koidula loominguta, aga need ongi Eesti rahva tüvitekstid,» selgitas Saaremäe.