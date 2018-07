Rannap tähistab uhket juubelit!

Ettevõtmise eesmärk on anda meeleoluka etenduse kaudu ülevaade kogu Rannapi mitmekesisest tegevusest kergemas muusikas: eeskätt heliloojana, kuid pisut ka interpreedina. Kõlavad Rannapi tuntuimad laulud (lisaks ka mõned vähemtuntud, aga head!), paar pop-pala klaverile, popurrii värskest rokkooperist «Nurjatu saar» jpm. Esinevad muusikud, kellega Rannap on kõige rohkem koostööd teinud, enamik neist on meie parimad lauljad, kellest mõned on ühtlasi Rannapi vanemate laulude omaaegsed esmaesitajad!