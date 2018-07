Vaata, kui palju inimesi käis Pariisis Eesti kunstiga tutvumas

«Näitus Orsay’s on kahtlemata olnud erakordne ja suurejooneline võimalus meie kunsti tutvustamiseks,» võtab näituse kokku Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme. «Muuseum, kus on esindatud modernismi olulisemad teosed, on parim keskkond, kus meie 19.–20. sajandi vahetuse kunstiteoseid eksponeerida. Näitus tekitas prantslaste seas suurt huvi ja vastukaja, trükitud oli põhjalik ja hästi illustreeritud kataloog, mille müük samuti edukaks osutus. See teeb väga õnnelikuks!»