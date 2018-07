Nostalgia ärkab taas Tapa rongijaamas ellu

Tänavusel aastal on ürituse põhirõhk nostalgilistel eesti filmidel, kus programmist leiab laste- ja noortefilme kui ka kõige klassikalisemaid eesti filme. Värvi kooruvas jaamahoones linastuvate filmide hulka kuuluvad näiteks «Naksitrallid», «Lammas all paremas nurgas» ning tõelise klassikana «Nipernaadi». Peale filmielamuste, on võimalik avastada rongijaama ruume, uudistada üles pandud näituseid ja osaleda ööorienteerumisel. Sel aastal on programmis tegevusi ka lastele- neil on võimalus küpsetada nostalgilisi vahvleid ning osaleda rongijaama põnevas aaretejahis.