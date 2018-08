ERMis näeb augustis kahte rändnäitust eestluse hoidmisest maailmas

Värvirikaste fotodega rändnäitus «Kotkajärve Metsaülikool – 50 aastat noor» pajatab Kanada metsades sündinud üritusest, mille eesmärgiks on 50 tegutsemisaasta jooksul olnud eesti keele säilitamine ja suhtlemine keelekeskkonnas.

Näitus on inspireeritud Aili Eistrati (sünd 1921) memuaaridest, kes on tantsinud Anna Raudkatsi ja Ullo Toomi käe all ning olnud rahvatantsuõpetaja Londonis alates 1947. aastast kuni 90ndate keskpaigani. Näitus jääb Ilmari Mannineni auditooriumis avatuks 12. augustini.