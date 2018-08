Jaak Joala lugu jõuab lavale

Tegijad usuvad, et kunagise Kreenholmi tehase ruumid on parim paik, kus jutustada lugu NSV Liidu mürisevast muusikatööstusest ning selle särava tähe Jaak Joala vastuolulisest saatusest. See on parim paik, kus lasta kõlada Joala poolt surematuks lauldud lauludel ning lasta end kaasa kiskuda ansambli «Radar» rütmidest.