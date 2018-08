Eestis algasid ulmefilmi võtted

«Jeesus näitab sulle teed kiirteele» on Eestis elava Hispaania päritolu režissööri Miguel Llansó teine täispikk film. Film valmib Alasti Kino ja Lanzadera Films (Hispaania) koostöös. Juunis võeti linti filmi Etioopia osa ja peale Eesti võtteid jätkatakse oktoobris Hispaanias. «Jeesus näitab sulle teed kiirteele» on afrofuturistlik ulmefilm, mis käsitleb globaliseerumise tagajärgi ning kujutab ühe väikese inimese kadumaminemise lugu üleilmastunud maailma prügimäel. Filmi peategelast Gaganot mängib Etioopia näitleja Daniel Tadesse. Teistes rollides löövad kaasa Gerda-Anette Allikas, Lauri Lagle, Taavi Eelmaa, Rene Köster ja teised. Filmi võtted toimuvad Tallinnas ja Raplas. Film on finantseeritud ühisrahastusplatvormi Kickstarter kaudu, filmi tootmist toetab Eesti Kultuurkapital ning erainvestorid.

Miguel Llansó filmitegemise meetodit iseloomustab leidlikkus ja vähenõudlikkus, tema filmid on eranditult madalaeelarvelised, toimuvad olemasolevates võttekohtades ja minimaalse meeskonnaga. Llansó unikaalne visioon on äratanud tähelepanu kogu maailmas: ta eelmine film «Puru» («Crumbs», 2015) on nüüdseks osalenud enam kui 115 filmifestivalil, seda on näidatud viiel lennuliinil, USA kinolevis ja müüdud mitmele telejaamale. Lisaks filmitegemisele töötab Miguel Llansó Balti Filmi- ja Meediakoolis stsenaristika ja režii õppejõuna.