Võimas! Londoni publik oli Eesti Festivaliorkestrist vaimustuses!

Kusjuures esmaspäeva õhtul BBC raadioülekannet kommenteerinud saatejuht imestas, kuidas küll selline orkester, nagu seda on Eesti Festivaliorkester, pole varem Promsil esinenud. Aga ega seda ei saanudki palju varem eriti juhtuda, sest Eesti Festivaliorkester tuli Paavo Järvi kutsel esimest korda kokku 2011. aastal, kandes toona nime Pärnu Festivaliorkester. Ainult seitse aastat tegutsenud orkester on läbi aegade kõige noorem orkester, mis on käinud BBC Promsil.

Eesti Festivaliorkester BBC Promsil. Hetk proovist. Fotol pianist Khatia Buniatishvili ja Paavo Järvi. FOTO: Kaupo Kikkas

Kui Eesti orkestrile on see esimene kord esineda BBC Promsilm siis Paavo Järvile on see juba viies. «Iga kord on selline tunne, nagu see oleks aasta kõige tähtsam esinemine, sest see on vanim, suurim ja kõige tähtsam klassikalise muusika festival üldse maailmas,» tunnistas Paavo Järvi kontserdi eel. «Kui oled sellises nimekirjas, kus iga õhtu esineb mõni tähtis solist, dirigent või orkester, siis see muidugi on suur asi.»

Royal Albert Hall’is kontserdi andmine on Järvi sõnul eriline ka saali suuruse tõtt. «Mitte kusagil mujal tegelikult pole sellist 6000 kohaga saali, mis ka välja müüakse. Head saalid mahutavad tavaliselt 2000 inimest või isegi vähem, sest mida suurem saal, seda viletsam akustika. Royal Albert Hall’is on neil vedanud, siin on akustika väga hea. Lisaks on BBC kõige suurema mõjuga ringhäälingu kompanii, neil on maailmas hästi palju kontakte ja kõik, mis toimub BBC Promsil, jõuab igale poole üle maailma, Londonist Hiinani. See on erakordselt suur publik.»

Närv, see pidi enne kontserte alati hinnatud dirigendil sees olema. «Kui ei ole, siis annad liiga palju kontserte või teed midagi muud valesti.»

Eesti Festivaliorkester BBC Promsil. Hetk proovist. FOTO: Kaupo Kikkas

Järvi hinnangul jõudis Eesti Festivaliorkester BBC Promsile üleootuste kiiresti, sest nii mõnedki suured orkestri ei saa oodatud kutset. Kuidas siis Eestil õnnestus? Järvi sõnul peavad mitu komponenti kokku sattuma ja sel korral ka nii läks.

Tundmatu orkestri festivalile kutsumine on alati risk. «Arvan, et nad tunnevad mind, minu tööd ja kui ma neile Eesti Festivaliorkestri välja pakun, siis see peab olema tasemel,» arvab Järvi põhjuseks, miks BBC Promsi korraldajad otsustasid riskida.

Eesti Festivaliorkester BBC Promsil.Hetk proovist. FOTO: Kaupo Kikkas

Teise komponendina nimetab Paavo Järvi Eesti Festivaliorkestriga koos esinenud pianisti Khatia Buniatishvilit, kes on täht nii klassikalise muusika maailmas, aga ka hinnatud artist väljaspool seda. Kolmandaks aitas kaasa Eesti juubel, sest seegi andis Londonile hea põhjuse Eesti Festivaliorkestri kustumiseks just sel aastal.

«Otsustajad loevad tähtsate muusikakriitikute arvamusi ja meil on vedanud, sest Pärnus on käinud palju selliseid kriitikuid, kes on Pärnusse ja kui ka festivali ära armunud, nad on kirjutanud meie muusikalisest tasemest, linna sõbralikust õhkkonnast kiitvalt,» toob Järvi välja neljanda põhjuse.