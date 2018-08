Tudengite ehitatud soohotell ootab külastajaid

Suvekooli ühe rajaja ja juhendaja, arhitektuuribüroo b210 arhitekti Mari Hundi sõnul oli Muinasküla nime kandval lõkkeplatsil siiani puudu vihma ja tuule eest varju minemise võimalus. «Nii asusime koos tudengitega lahendama ülesannet, kuidas peita ööbimispaik jõekaldale nii, et see liigselt silma ei torka, ent on samas piisavalt suur, et mahutada üle kümne inimese. Kui siiani oleme Soomaal suvekoolide käigus ehitanud ujuvat arhitektuuri, siis tänavune objekt on tõstetud kõrgetele jalgadele ning ankurdatud jõekaldasse – vesi võib tõusta, ent isegi väga kõrge veetaseme puhul jäävad vähemalt ülemistel korrustel ööbijate asemed kuivaks,» kirjeldas Hunt.