Plaadifirma Albany Records avaldas Robert Jürjendali autoriplaadi «Five Seasons»

Ameerika Ühendriikides tegutsev plaadifirma Albany Records avaldas eesti kitarristi ja helilooja Robert Jürjendali esimese akadeemilise muusika albumi. Teosed on kirjutatud ajavahemikul 2011–2017 Eesti/Taani kammerkoosseisule Five Seasons, kuhu kuuluvad Sara Fiil (sopran), Volkmar Zimmermann (kitarr), Aleksei Saks (trompet, corno da caccia), Madis Metsamart (vibrafon, kellamäng), Robert Jürjendal (kitarr, elektroonika). Albumil on kokku üheksa teost, mis on kõik maailma esiettekanded. Tekstide autor on briti romantilise luule esindaja Percy Byssshe Shelley (1792–1822).