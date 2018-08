Maailma pressifoto näitus pakkus tohutut huvi

Külastajate arv oli näituse korraldaja Eesti Pressifotograafide Liidu juhataja Liis Treimanni sõnul selgelt üle ootuste. «Ilmselt tulenes see väga heast asukohast, tasuta sissepääsust, meediakajastusest, nähtavusest linnapildis jne. EPFLi jaoks tähendab see seda, et fotod lähevad korda ja pakuvad inimestele huvi, ehk et selle näituse toomine oli põhjendatud, sellel oli suur avalik huvi,» ütles Treimann.