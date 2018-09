Vanemuises esietendub 15 uut lavastust

Uuel hooajal tähistame Vanemuise balleti 80. sünnipäeva. Vanemuise suures majas esietendub 20.septembril Sergei Prokofjevi ballet «Romeo ja Julia», mille koreograaf ja lavastaja on Tšehhi Rahvusballeti endine kunstiline juht Petr Zuska. 3. märts toimub Vanemuise balleti juubeligala, kus tulevad esitusele numbrid Vanemuise balletiajaloo olulise tähendusega lavastustest ning publiku südameid võitnud lemmikud eelmistest hooaegadest. Gala kunstiline juht on Mare Tommingas.

Andres Noormetsa lavastus esietendub 10.novembril Sadamateatris. Uuel aastal lisanduvad draamarepertuaari veel Tanel Jonase lavastus Henning Mankelli «Julm mõrvar Hasse Karlsson paljastab tõe naise kohta, kes külmus surnuks raudteesillal» (esietendus 19.jaanuril väikeses majas); Ingmar Bergmani «Persona» (esietendus 26.01, väikeses majas), mille lavastaja on Ain Mäeots ning Bertolt Brechti «Kaukaasia kriidiring» (lavastaja Tiit Palu, esietendus 23.veebruaril suures majas). 20.aprillil väikeses majas esietenduvat Eugene O’Neilli perekonnadraamat «Pikk päevatee kaob öösse» tuleb lavastama Üllar Saaremäe. Draamahooaja viimane esietendus on 27.aprillil kui Sadamateatri lavale jõuab Moliére’i «Naiste kool», lavastaja Priit Strandberg.

Jätkatakse ka Vanemuise Sümfooniaorkestri traditsiooniliste kontsertidega: avakontsert 14.septembril, advendikontsert 16.detsembril Tartu Jaani kirikus; jaanuaris muusikalisõpradele üle Eesti – «Memory 2019» (9.-27.01) ja ooperigurmaanidele «Ooperigala» (31.jaanuaril); hooaja lõppkontsert 10.mail ja last but not least paljude – 29.juulil sümfooniaorkestri vabaõhukontsert Tartus, Kassitoome orus.