ETV+ sai uue peatoimetaja

Ekaterina Taklaja on sündinud 1973. aastal Peterburis. Ta on lõpetanud Peterburi Riikliku Ülikooli filoloogia teaduskonna cum laude. Täiendanud end Peterburi Rahvusvahelise Ärijuhtimise Instituudis ja Suurbritannias Exeteri Ülikoolis ning töötanud eksperdina EBRD ja Maailmapanga projektidega Venemaal. Eestis elab Ekaterina Taklaja alates 2002. aastast ja on töötanud inglise keele õpetajana Rocca al Mare koolis, ajalehe Äripäev venekeelsete väljaannete toimetajana ning ERR-i uudisteportaalis. Ekaterina Taklaja räägib vabalt eesti, vene ja inglise keelt.