Tänavuse Konrad Mäe preemia laureaat on Jüri Kask

Preemia žürii liikmed Jaan Elken ja Tiiu Rebane Eesti Maalikunstnike Liidust, Tõnis Saadoja ja Laura Toots Eesti Kultuurkapitalist, Vano Allsalu ja Elin Kard Eesti Kunstnike Liidust otsustasid 2018. aasta Konrad Mäe nimelise preemia ja medali omistada maalikunstnik Jüri Kasele teose «Lööb lakke» eest EKL 18. aastanäitusel «Juubelikevad 2018» Tallinna Kunstihoones ja sellele eelnenud mahuka isiknäituse «Pikalt ja pidevalt» eest Tartu Kunstimajas. Preemia pidulik üleandmine toimub neljapäeval, 1. novembril 2018 kell 17 Tallinna Kunstihoones.

Žürii hinnangul on Jüri Kask intellektuaalne maalikunstnik, kelle mõttemustrite visualiseeringud on ülimalt esteetilised, teravalt nüüdisaegsed ja rafineeritult teravmeelsed. Jüri Kask on modernistlikust traditsioonist lähtuv ja modernismi väärtuseid postmodernistlikule vaatajale vahendav kunstnik, kelle kompromissitu kunstnikupositsioon ja alati teisenev, kuid isikupärase käekirjaga maalilooming on püsinud siinse maalikunsti nö eesliinil juba alates 1970. aastatest.

Jüri Kask (1949) on õppinud Tartu Kunstikoolis kunstilist kujundamist ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis maalikunsti. Ta on Eesti Kunstnike Liidu liige alates 1979. aastast ja Eesti Maalikunstnike Liidu liige alates 1992. aastast. Näitustel osaleb Jüri Kask alates 1965. aastast ja on siinses maalikunstis üks järjekindlamaid geomeetrilise abstraktsiooni järgijaid. Lisaks enam kui neljakümnele isiknäitusele on Kask osalenud paljudel ühis- ja kuraatorinäitustel Eestis ja välisriikides ning kureerinud mitmeid tudenginäituseid. Aastatel 1974–2001 töötas vabakutselise maalikunstnikuna ja alates 2001. aastast töötab Tartu Ülikooli kunstide keskuses joonistamise, maalimise ning kompositsiooni õppejõuna. Aastal 1992 omistati talle Eesti Vabariigi kultuuripreemia ja Kristjan Raua nimeline kunstipreemia, 2005. aastal Sadolini kunstipreemia ning 2009. aastal Ado Vabbe nimeline kunstistipendium. Tema teoseid on Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudes, Tallinna linna kunstikogus, Viinistu Kunstimuuseumi ja Eesti Kunstnike Liidu kunstikogus, mitmetes välismuuseumide kogudes, paljude asutuste kunstikogudes ning erakogudes Eestis, Austrias, Türgis, Saksamaal, Belgias, Venemaal, Jaapanis, Rootsis ja Ameerika Ühendriikides.