Jaak Allik: tagakiusamine murdis NO99 tahte

Uudis teater NO99 tegevuse lõpetamisest on kurb. Faktiks jääb, et viimase aastakümne jooksul on just see kollektiiv toonud Eesti teatrikunstile suurima rahvusvahelise tuntuse.

Peapreemia Praha lavastuskunstnike kvadriennaalilt ja Euroopa «Uue teatrireaalsuse» auhind on tunnustused, milleni vaevalt keegi Eestist nii peagi küünib.

Kes on näinud, jääb alatiseks mäletama lavastusi «GEP», «Kuidas seletada pilte surnud jänesele?», «Ühtne Eesti suurkogu», «Savisaar», «Pööriöö uni», «Kõnts» jpt.

Nüüd me jääme ilma võimalusest, et selliseid teoseid selle koosluse poolt veel sünniks. NO99 on andnud aga ka selge eeskuju, mida tähendab poliitiline teater ja teatrikunstnike aus poliitiline seisukohavõtt.

Ma jään oma arvamusele kindlaks, et just seetõttu langeski Tiit Ojasoo ja ka kogu teater suunatud tagakiusamise objektiks, mis lõpuks teatrijuhtide tahte ka ilmselt murdis.

Mul pole vähematki kartust Tiidu ja Ene-Liisi tuleviku pärast. Neil on juba praegu lavastustellimusi nii läänest kui idast (ja nüüd saab olema kindlasti ka Eestist) pikkadeks aastateks.

Kunagi rajab Eesti riik neile ja NO-teatrile muuseumi, nagu praegu tehti oma ajal Eestist emigreeruma sunnitud Arvo Pärdile.

Olen päris kindel, et NOs väga hea kooli saanud näitlejad leivad soovi korral kiiresti töö mis tahes Eesti teatris või naudivad mõnda aega väljakutseterohket vabakutselise põlve.

Mul on kahju nende inimeste – poliitikute, ajakirjanike ja muidu kadetsejate pärast, kes on olnud NO sulgemisele viinud nõiajahi taga. Viimasel ajal olen ma uskuma hakanud ja ka kinnitust leidnud, et mõiste karma tõesti midagi tähendab. Kõik, mida sa teed, teed sa endale, nii head kui kurja. Seepärast olen veendunud, et Tiidul, Ene-Liisil, Eero Epneril ja toredail NO-teatri tänastel näitlejatel läheb tulevikus kindlasti hästi.

Aitäh teile kõigile nende imeliste etenduste, aktsioonide, lavastuste, päevade ja aastate eest, mil sain olla koos teiega!

Jaak Allik